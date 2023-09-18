ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляли со стороны Украины во второй половине дня 17 сентября. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Всего зафиксировали шесть прилетов.

- Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам, - добавил глава региона.

Утром воскресенья ВСУ обстреляли деревню Успеновка Кореневского района. Пострадали трое местных жителей. У двух из них легкие ранения. Медики оказали им помощь на месте. Еще одного с тяжелым ранением санавиацией транспортировали в областную больницу.