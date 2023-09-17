Три человека пострадали при обстреле деревни Успеновка Курской области

Второй день подряд под обстрел со стороны Украины попадает деревня Успеновка Кореневского района. Накануне зафиксировали 17 прилетов. Снаряды попали в пристройку жилого дома и детскую площадку. Никто из жителей не пострадал.

Последствия обстрела 17 сентября оказались более тяжелыми. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, пострадали трое местных жителей. У двух из них легкие ранения.

- Медики центральной районной больницы оказывают им необходимую помощь на месте. Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации, - пояснил глава региона.