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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 10:49

Три человека пострадали при обстреле деревни Успеновка Курской области

У двух легкие ранения, третий - в тяжелом состоянии
Анна ГРЕБЕНКИНА

Второй день подряд под обстрел со стороны Украины попадает деревня Успеновка Кореневского района. Накануне зафиксировали 17 прилетов. Снаряды попали в пристройку жилого дома и детскую площадку. Никто из жителей не пострадал.

Последствия обстрела 17 сентября оказались более тяжелыми. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, пострадали трое местных жителей. У двух из них легкие ранения.

- Медики центральной районной больницы оказывают им необходимую помощь на месте. Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации, - пояснил глава региона.