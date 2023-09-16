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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 17:22

Со стороны Украины обстреляли курскую деревню Успеновку

Есть попадания в пристройку жилого дома и детскую площадку
Анна ГРЕБЕНКИНА

ВСУ обстреляли деревню Успеновку Кореневского района. Власти насчитали 17 прилетов.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, есть попадания в пристройку жилого дома и детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал. Собственникам окажут помощь в восстановлении пострадавшего имущества.

Также 16 сентября украинские войска обстреляли село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Также снаряды повредили несколько домов.

Накануне ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Глушковском районе.