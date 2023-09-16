В Курске простились с 26-летним рядовым, погибшим в ходе СВО

Фото предоставлено правительством Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

В Курске простились с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщили в правительстве региона, 21 июня при исполнении служебного долга погиб рядовой одной из воинских частей, 26-летний Антон Панченко. Курянин отправился в зону боевых действий добровольцем.

3 сентября во время СВО погиб 31-летний железногорец, рядовой Виталий Кострыкин. Его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Отметим, что Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 16 сентября снаряды прилетели в село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний местный житель.