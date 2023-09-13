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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 13:17

В Курске мать осудили за избиение дочери

Женщине ограничили свободу на пять месяцев
Анна ГРЕБЕНКИНА

Инцидент произошел в мае 2023-го. Как выяснил суд, 49-летняя Елена Д. поссорилась со своей 27-летней дочерью. Обе женщины были пьяны. На почве личных неприязненных отношений мать нанесла несколько ударов кулаком в область головы ребенку и вырвала клок волос.

Как сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области, Елена вину признала, в содеянном раскаялась.

- Пристенский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.116.1 УК РФ. Ей назначили наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы, - добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее женщина привлекалась к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.