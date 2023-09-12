Актер Юрий Архангельский вернулся в труппу Курского драмтеатра

Актер Юрий Архангельский вернулся в труппу Курского драматического театра имени Пушкина. Его представили труппе во время открытия 232 театрального сезона. Об этом сообщили в театре.

Юрий Архангельский - известный актер театра и кино, заслуженный артист России. Он сыграл главные роли во многих российских сериалах, таких как "Тайны следствия", "Гончие", "Невский", "Чужой район". В 2023 году он также успел сняться в популярном сериале "Балабол". Однако особую известность актеру принесли его съемки в детективном многосерийном киноромане "Защита Красина".