19-летний парень из Курской области погиб в зоне СВО

Фото: правительство Курской области Фото: Предоставлено "КП"

В ходе специальной военной операции погиб житель Курской области Сергей Сеин. Об этом сообщили в правительстве региона в понедельник, 11 сентября.

Наш земляк являлся военнослужащим контрактной службы. Ему было 19 лет. Родом Сергей из села Колодное Курского района. Сначала он окончил Полевской лицей, затем был призван для прохождения срочной службы в Преображенский полк. Уже там он принял решение связать дальнейшую жизнь с армией.

Напомним, поздним вечером 11 сентября Рыльск Курской области дважды атаковали украинские беспилотники. В нескольких зданиях выбиты окна.