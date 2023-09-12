Рыльск Курской области дважды атаковали украинские беспилотники

Фото: Елена Кострыкина Фото: Из архива "КП"

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске. Об этом сообщил около 23 часов 11 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт. К счастью, никто не пострадал. Оказались повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. Сотрудники силовых ведомств работают на месте.

Через час глава региона рассказал о повторной атаке украинского дрона на улице Ленина в Рыльске. В административном здании повредили крышу, выбили стекла в нескольких окнах. Никто не пострадал.