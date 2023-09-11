Житель Курской области выиграл шесть миллионов рублей в лотерею

Житель Курской области стал обладателем внушительного приза в лотерее. Он выиграл более шести миллионов рублей. Курянин приобрел лотерейный билет через мобильное приложение.

Правила розыгрыша предполагают, что победителем становится тот, кто угадывает все числа в первом поле билета и не угадывает число во втором поле. В данном случае, счастливыми номерами для курянина оказались 13, 17, 12, 15 и 34. Число 4 во втором поле билета осталось неугаданным.

Пока что победитель не обратился для получения своего выигрыша.