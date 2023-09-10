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НовостиОбщество10 сентября 2023 12:05

В Курской области спасатели помогли медикам попасть к тяжелобольному пациенту

Они вскрыли дверь в квартиру
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: ГУ МЧС по Курской области

Фото: ГУ МЧС по Курской области

Фото: Предоставлено

Спасатели Курской области оказали помощь пожилому тяжелобольному мужчине в городе Щигры. Случаем поделились в пресс-службе регионального ведомства в воскресенье, 10 сентября.

События развивались следующим образом. Пенсионеру стало плохо, и он вызвал скорую помощь. По прибытии на место медикам никто не открыл дверь, после чего они вызвали спасателей.

Сотрудники 13 пожарно-спасательной части вскрыли дверь специальным инструментом. И тогда специалисты оказали всю необходимую помощь пожилому человеку.