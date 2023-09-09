В Курской области продолжают работу 439 избирательных участков

Фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 по 10 сентября в регионе проходит голосование в рамках 43 избирательных кампаний, по итогам которых предстоит распределить 470 мандатов. В Курской области работают 439 участков. Правом голоса обладают более 272 тысяч жителей.

Самая крупная избирательная кампания – это дополнительные выборы депутата областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15.

Также, как уточнили в региональном Избиркоме, предстоит определить глав Октябрьского и Пристенского районов, депутатов представительных собраний 16 районов, по одному депутату Железногорской и Щигровской городских дум, главу города Суджи, а также представителей собраний депутатов муниципальных образований.

Более 500 наблюдателей собираются следить за ходом голосования.