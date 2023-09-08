Курский филиал «Квадры» судится с областной Думой из-за больших штрафов

Курский филиал «Квадры» подал в суд на областную Думу. Как указано в заявлении, 24 декабря 2002-го региональный парламент принял закон «Об административных правонарушениях в Курской области». А 4 мая 2023-го в правовой акт были внесены изменения. В частности появилась статья, которая содержит шесть самостоятельных составов административных правонарушений, предусматривающих для юридических лиц штрафы в размере до 500 тысяч рублей. По мнению представителей «Квадры», это носит дискриминационный характер.

Ранее за нарушение правил проведения земляных работ в Курске компании грозила ответственность в виде штрафа от 5 до 20 тысяч рублей. Теперь же наказание многократно увеличилось. По мнению истца, это влечет повышение бремени финансовой нагрузки за любое неисполнение предписаний.

«Квадра» просит суд признать недействующей статью 28.6 Закона Курской области от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» в действующей редакции как не соответствующую законодательству России.

Заседание назначено на 22 сентября 2023 года.