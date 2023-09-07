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НовостиПолитика7 сентября 2023 14:13

Курские села Успеновку и Гордеевку обстреляли со стороны Украины 7 сентября 2023

К счастью, пострадавших нет
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 7 сентября, в Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано десять прилетов, и село Гордеевка, где насчитали два прилета. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

- К счастью, пострадавших нет, обошлось без разрушений. В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курский поселок Теткино обстреляли ВСУ.