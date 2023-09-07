В Курской области в столкновении «Лады» и «Форда» пострадала 17-летняя девушка

По предварительным данным, вчера, 6 сентября, примерно в 7:45 на 5 км автодороги «Глушково-Теткино-Веселое, произошло столкновение «Лады Калин» под управлением водителя 1982 г.р. и «Форда Фокус» под управлением женщины-водителя 1988 г.р. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель «Форда» и ее пассажирка 2006 г.р. были госпитализированы с телесными повреждениями. Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, под Курском в ДТП пострадал 50-летний велосипедист.