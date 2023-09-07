Курский футболист Иван Изергин помог сборной России обыграть казахский «Кайрат»

Иван Изергин. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Воспитанники футбольной академии курского «Авангарда» Никита Хват и Иван Изергин вызваны в юношеские сборные России U-16 и U-14 соответственно. Сейчас Никита занимается в академии питерского «Зенита», а Иван - московского «Локомотива».

Накануне, 6 сентября, Изергин дебютировал за сборную России в матче с командой академии ФК «Кайрат» из Казахстана. Курянин вышел на замену и провёл на поле десять минут. Начал на позиции левого вингера и уже через пять минут забил свой первый гол за сборную. Затем Ваня переместился на позицию крайнего правого защитника. И под занавес встречи отметился голевой передачей. Сборная России победила - 3:0.