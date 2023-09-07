В Курске заработал пункт временного досмотра и обслуживания трамваев

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Временно трамваи заходить в депо не будут. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Пункт оборудован всем необходимым для проведения различных видов технического обслуживания, в том числе ежедневного. Конструкция объекта является быстросборной, ее планируют использовать на следующих этапах реконструкции трамвайных путей в областном центре.

На сегодняшний день подходят к концу строительно-монтажные работы на первом этапе. Специалисты завершили укладку трамвайных плит на участке между остановками «ЗАО «КПК» и «Восточное депо». Подрядчик устанавливает бордюрный камень и приступает к чистовой отделке пути.