Отец-одиночка избил 8-летнего сына по голове за плохие оценки

Отец-одиночка из Железногорска предстал перед судом за избиение 8 летнего сына. Теперь горе-родителю придется заплатить штраф 20 тыс. рублей. Мировой суд признал его виновным в причинении легкого вреда здоровью мальчика. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области в среду, 6 сентября.

По материалам дела, в марте 2023 года 43-летний мужчина был пьян. Он наказал сына за неуспеваемость в школе, ударив два раза руками по голове. На лице мальчика появился кровоподтек. Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Пока приговор в законную силу не вступил.