Жители регионов Черноземья стали чаще использовать SberPay

C начала года количество ежемесячных транзакций в регионах Черноземья выросло на 27%. Прирост наблюдается ежемесячно. Так, если в декабре прошлого года было совершено 117 тыс. транзакций, то в июне 2023 года – уже 148 тыс. шт.

Чаще всего бесконтактной оплатой SberPay пользуются в Белгородской области. На этот регион приходится почти четверть от всех пользователей сервиса. Вместе с тем, наиболее активно к сервису подключались клиенты из Курской области. Здесь прирост пользователей – более 40%.

SberPay – это четыре сервиса бесконтактной оплаты. Чтобы не носить карту с собой, можно выбрать удобный способ платежа: телефоном на Android, онлайн с подтверждением операции в СберБанк Онлайн, по QR-коду или биометрии.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Внутри системы платежей есть градация от более привычных способов бесконтактной оплаты до самых новых. Чтобы привыкнуть к любой технологии пользователю нужно время. Поэтому предоставляя уже привычные способы расчётов, например, смартфоном, мы параллельно предлагаем освоить и более инновационные методы - оплату по биометрии».