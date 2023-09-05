В Курске продолжают корректировать работу общественного транспорта в утренние часы

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В первые дни сентября в Курске значительно увеличился пассажиропоток в связи с началом учебного года. За счет новых автобусов началось движение по новым магистральным маршрутам. На некоторых направлениях предусмотрели более ранние рейсы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По-прежнему наблюдаются трудности в работе общественного транспорта по отдельным маршрутам. Основная причина – нехватка водителей автобусов. Перевозчики продолжают привлекать водителей из соседних регионов для формирования необходимого штата.

Кроме того, осенью ожидается поставка в регион новых транспортных средств, они заменят старые автобусы меньшей вместимости. Тем временем, проходит корректировка работы городского общественного транспорта в утренние часы. Для перевозок по наиболее пассажироемким направлениям привлекаются дополнительные автобуса, их перенаправляют с менее загруженных маршрутов.