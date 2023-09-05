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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:36

Курский губернатор обсудил перспективы некоммерческого сектора

Роман Старовойт провел рабочую встречу с членом ОП РФ Александром Терновцовым
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Участники совещания оценили текущее состояние некоммерческого сектора и возможности его развития и поддержки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. В настоящее время на территории Курской области зарегистрировано более 1700 НКО. Александр Терновцов отметил, что они принимают активное участие в грантовых конкурсах, как федерального уровня, так и регионального.

28 августа Курскую область впервые посетил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Он провел ряд встреч, в том числе пообщался с представителями некоммерческого сектора и провел для них мастер-класс. Это должно привести к дополнительному росту заявок на участие в конкурсах.