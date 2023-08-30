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НовостиПолитика30 августа 2023 7:12

Старовойт объяснил "громкие звуки" в Курской области

Громкие звуки в Курской области связаны с работой Минобороны РФ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Старовойт призвал курян не беспокоиться

Старовойт призвал курян не беспокоиться

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться, - сообщил 29 августа поздно вечером губернатор Курской области в ответ на посты обеспокоенных курян.

Ранее КП сообщала, что 29 августа со стороны Украины было обстреляно село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Зафиксированы два прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал.

По словам главы региона, жилые дома и хозпостройки не повреждены, но перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, 27 августа беспилотник врезался в жилой дом в центре Курска.