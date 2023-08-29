Курское село Троицкое обстреляли ВСУ 29 августа 2023

Сегодня, 29 августа, со стороны Украины было обстреляно село Троицкое Кореневского района. Об этом в своем телегарм-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Зафиксированы два прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал.

По словам главы региона, жилые дома и хозпостройки не повреждены, но перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, 27 августа беспилотник врезался в жилой дом в центре Курска.