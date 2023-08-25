Пройдет ярмарка "Курский мед"

26 и 27 августа у гипермаркета «Линия» на улице Энгельса в Курске с 9:00 до 17:00 пройдет заключительная ярмарка «Курский мед – 2023».

- Куряне смогут купить свежий мед и продукты пчеловодства напрямую от производителей. Будут организованы дегустации. Контроль качества и безопасности продукции обеспечат сотрудники комитета ветеринарии региона, - сообщили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области в 2023 году в 14,4 раза возросло производство подсолнечного масла.По данным на 1 августа, аграрии региона собрали 65,4 тысяч тонн семян масличных культур, что на 23,6% больше, чем на ту же дату минувшего года.

Также земледельцы области нарастили темпы уборки зерновых культур. Уже пройден экватор – обмолочено 453 тыс. га из запланированных 755 тыс. га (60% от плана). Намолот зерна превышает 2,5 млн тонн при средней урожайности более 56 центнеров с гектара.