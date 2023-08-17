В 14,4 раза выросло производство подсолнечного масла в Курской области

АПК региона демонстрирует положительный результат Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным Курскстата, положительная динамика зафиксирована в первом полугодии текущего года.

Что касается цифр, то в Курской области в 2023 году в 14,4 раза возросло производство подсолнечного масла.

Главным локомотивов в производстве подсолнечного масла играют сельскохозяйственные организации Курской области. По данным на 1 августа, аграрии региона собрали 65,4 тысяч тонн семян масличных культур, что на 23,6% больше, чем на ту же дату минувшего года.

Ранее КП сообщала, что земледельцы области нарастили темпы уборки зерновых культур. Уже пройден экватор – обмолочено 453 тыс. га из запланированных 755 тыс. га (60% от плана). Намолот зерна превышает 2,5 млн тонн при средней урожайности более 56 центнеров с гектара.

Лидируют по темпам уборки Пристенский и Беловский районы – здесь убрано 88% и 86% соответственно площадей зерновых культур.