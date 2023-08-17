Средняя урожайность зерновых в Курской области составила 56 центнеров с гектара

Лидируют по темпам уборки Пристенский и Беловский районы Фото: Татьяна ГОЛЬЦОВА

Аграрии региона продолжают битву за урожай, тем более, что погода этому благоволит.

Земледельцы области нарастили темпы уборки зерновых культур. Уже пройден экватор – обмолочено 453 тыс. га из запланированных 755 тыс. га (60% от плана). Намолот зерна превышает 2,5 млн тонн при средней урожайности более 56 центнеров с гектара.

Лидируют по темпам уборки Пристенский и Беловский районы – здесь убрано 88% и 86% соответственно площадей зерновых культур. Первый по урожайности зерновых - Глушковский район – более 72 центнеров с гектара. В десяти районах Курской области намолочено более ста тыс. тонн зерна. Самый высокий намолот отмечен в хозяйствах Щигровского района – около 175 тыс. тонн зерна, сообщает Правительство Курской области.