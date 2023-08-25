ВСУ обстреляли курское приграничье 24 августа вечером

Об атаке сообщил курский губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вечером 24 августа со стороны Украины обстреляны село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы. В Теткино отмечено три прилета мин, пострадавших и разрушений нет.

- Всем окажем необходимую помощь в ремонте, - пообещал курский губернатор.

Ранее КП сообщала, что в тот же день курские пограничники антидроновым ружьем посадили разведывательный украинский коптер в Рыльском районе Курской области.

До этого в ночь на 20 августа в здание железнодорожного вокзала в Курске врезался украинский беспилотник. Специалисты устранили основные последствия удара. Пожар был ликвидировали в 3:46.

Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.