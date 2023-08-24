В Курской области посадили дрон ВСУ

Коптер сбили в приграничье, сообщил курский губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередной трофей курских пограничников: им удалось антидроновым ружьем посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Благодарю пограничников и бойцов Минобороны за защиту рубежей Родины! - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что в ночь на 20 августа в здание железнодорожного вокзала в Курске врезался украинский беспилотник. Специалисты устранили основные последствия удара. Пожар был ликвидировали в 3:46.

Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.