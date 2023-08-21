В Курской области устранили последствия атаки беспилотников

О восстановительных работах сообщил курский губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Из-за атаки накануне в Суджанском и Кореневском районах региона остались без света более 5,5 тысяч человек. Сейчас электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено, - сказал губернатор Курской области.

Ранее КП сообщала, что в ночь на 20 августа в здание курского вокзала врезался украинский беспилотник. Специалисты уже устранили основные последствия удара. Пожар был ликвидирован в 3:46. того же дня.

- Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время, - отметил глава региона.