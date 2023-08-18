Курян приглашают принять участие в проекте «Культура для школьников»

Школьники со всей страны могут рассказать о культурных мероприятиях, которые они посетили этим летом через искусство фотографии. Для этого необходимо опубликовать собственную фотографию культурного мероприятия, которое участник акции посетил этим летом (театр, музей, выставку, концерт или любое другое мероприятие) в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения образования. Также необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион (область, край, округ), фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

Обязательное условие - страница в социальной сети должна быть открытая.

Экспертная комиссия выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик-галерею и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников».

Объявление победителей - 19 сентября 2023 года.