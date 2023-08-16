В этом году в Курске «Квадра» заменила теплосетей больше, чем планировала

Даниил Дунин уточнил, что изначально планировалось заменить 22,8 километра теплосетей к отопительному сезону, включая 15,6 километра в рамках концессии. В итоге объем работ превысит ожидаемый за счет текущего ремонта. Главный инженер при этом отметил, что все концессионные сети уже полностью смонтированы.

Так, в конце весны началась реконструкция участка тепломагистрали (870 м) на ул. Студенческой. Уже в июне в Северо-Западном районе на десятке участков началась модернизация более 13 километров концессионных сетей. Параллельно шло устранение повреждений на сетях по итогам гидравлики в зоне ТЭЦ СЗР. Столь крупные работы не могли не сказаться на сроках отключений горячей воды. Он также отметил, что большая часть работ проходит в Северо-Западном районе Курска, где проживает почти треть населения города. Коммуникациям в этом районе уже больше 30 лет, при нормальном сроке службы обычной стальной трубы в 25–30 лет.

Как отметил Дунин, нельзя спокойно пройти отопительный сезон, если не проверить гидравлику и не провести плановые ремонты на теплосетевой инфраструктуре, износ которой составляет 70%. По итогам гидравлических испытаний в этом году энергетики выявили на магистральных и квартальных сетях 140 повреждений. Большую часть из них ремонтные бригады уже устранили.

На подготовку объектов ТЭК в Курске в этом году «Квадра» направила более 1,6 миллиарда рублей – это рекордная сумма.

«Таких инвестиций в систему теплоснабжения Курска еще никогда не было», - сказал Дунин.