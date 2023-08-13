13 августа в Курской области сбили беспилотник ВСУ

13 августа около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области.

Пострадавших и разрушений нет.

На полчаса раньше, в 11.00, беспилотник ВСУ был уничтожен в Белгородской области.

Ранее КП сообщала, что село Калиновка Хомутовского района Курской области 11 августа было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Было зафиксировано два прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены две хозяйственные постройки.