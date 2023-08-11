В Курской области объявили штормовое предупреджение

Ливень может начаться до 11 часов утра Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации Курского гидрометцентра, на территории региона с девяти до 11 часов 11 августа 2023 года местами в западных районах ожидается опасное метеорологическое явление — очень сильный дождь.

Ранее КП сообщала, что 11 августа в регионе будет облачно. Днем временами пройдут дожди, местами сильные. Грозы, днем местами пройдет град. Ветер восточной четверти 8-13, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура днем - 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров.