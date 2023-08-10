11 августа в Курской области пройдут дожди и грозы

Местами прогнозируют град Фото: Даниил НАЙХИН

11 августа в регионе будет облачно. Ночью сильные дожди, днем временами дожди, местами сильные. Грозы, днем местами пройдет град. Ветер восточной четверти 8-13, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью 16-21°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано. Экологическая обстановка устойчивая.