Курянки перевели на счета мошенников 1, 4 миллиона рублей

Если посторонний человек уверяет Вас по телефону, что ваши сбережения в опасности, положите трубку, советуют в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Две жительницы Курска лишились сбережений, поверив в существование «защищенной банковской ячейки». В обоих случаях преступники действовали от лица сотрудников банка. 46-летняя курянка на протяжении трех дней поддерживала общение с незнакомцами, строго следуя их указаниям. Преступники убедили ее перевести деньги на имя постороннего человека - мошенники предложили сохранить деньги клиентки. Женщина обналичила почти миллион рублей, и передвигаясь по городу от одного банкомата к другому, перевела средства на продиктованные счета.

Другой курянке потребовался всего один час, чтобы выполнить все условия преступников. Итог переговоров – перевод более 400 тысяч рублей на счета мошенников.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Стражи порядка устанавливаю лиц, причастных к совершению преступления, а также их местонахождение.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона: ни в коем случае не следует переводить деньги под диктовку незнакомых лиц. Если посторонний человек уверяет Вас по телефону, что ваши сбережения в опасности, положите трубку и перезвоните на «горячую линию» банка.