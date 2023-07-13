В приграничье Курской области приземлили дрон ВСУ

О ЧП рассказал губернатор Курской области
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Российские пограничники в Суджанском районе Курской приземлили FPV-дрон средствами РЭБ.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
- При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю бойцов за службу! - добавил губернатор.
Ранее КП сообщала, что село Троицкое Кореневского района Курской области 13 июля обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:
- В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ.
В нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы.
Это уже второй обстрел за последние три дня населенного пункта.