При обстреле ВСУ курского села пострадала женщина

В населенном пункте зафиксировано пять прилетов Фото: с личной страницы в соцсети.

Село Троицкое Кореневского района Курской области 13 июля обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ.

В нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы.

Это уже второй обстрел за последние три дня населенного пункта.

Ранее КП сообщала, что 10 июля со стороны Украины также было обстреляно село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Тогда были повреждены три домовладения, в населенном пункте не было света. В тот же день поселок Теткино Глушковского района Курской области утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов.