10 июля ВСУ обстреляли курское село Троицкое

10 июля со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Повреждены три домовладения, в населенном пункте нет света. Никто из жителей не пострадал.

Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.

Ранее КП сообщала, что поселок Теткино Глушковского района Курской области 10 июля утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов. Это уже второй обстрел Теткино за последние пять дней. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения.

Кроме того, повреждено около десятка домовладений: пострадали окна, фасады и крыши.

Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются.