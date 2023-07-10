Два населенных пункта Курской области 10 июля обстреляли ВСУ

Об очередной атаке сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области 10 июля утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов. Это уже второй обстрел Теткино за последние пять дней. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения.

Кроме того, повреждено около десятка домовладений: пострадали окна, фасады и крыши. Обязательно окажем помощь собственникам.

Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются.

Ранее КП сообщала, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 5 июля в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал многоквартирный дом №26. На момент обстрела, который привел к пожару, в доме никто не проживал, пострадавших нет, но повреждено несколько квартир, сообщили в Правительстве Курской области.

Также 5 июля под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2.