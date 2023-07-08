С начала СВО в Курской области отремонтировали 542 поврежденных частных дома

В результате недавних обстрелов пострадала школа в поселке Теткино Фото: с личной страницы в соцсети.

Как ранее сообщала КП, в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 5 июля в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал многоквартирный дом №26. На момент обстрела, который привел к пожару, в доме никто не проживал, пострадавших нет, но повреждено несколько квартир, сообщили в Правительстве Курской области.

- Специалисты ОБУ «Курскгражданпроект» выедут на место для обследования здания, как только это будет безопасно. Они определят, пригоден ли дом для проживания, подлежат ли восстановлению поврежденные квартиры, оценят нанесенный ущерб. После этого будут приняты решения о выплате компенсаций собственникам жилых помещений, - уточнили в Доме Советов.

Независимо от результатов обследования будет восстановлен тепловой контур здания – кирпичная кладка, оконные и балконные блоки. Строительные бригады приступят к работе, как только ситуация стабилизируется и будут сделаны необходимые замеры.

Строители оперативно устраняют последствия атак ВСУ на приграничные районы Курской области. За минувшие две недели восстановлено 16 домовладений в поселках Теткино, Глушково и Попово-Лежачи Глушковского района. Отремонтировано 16 кровель, 68 квадратных метров фасадов, смонтировано 27 метров заборов. В поселке Плехово Суджанского района Курской области сделаны замеры пластиковых окон для последующей замены.

Всего с начала специальной военной операции отремонтировано 29 многоквартирных и 542 частных дома, два магазина, семь социально-культурных объектов в пяти муниципальных образованиях Курской области.

Ранее КП сообщала, что 5 июля под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом.

4 июля со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района Курской области.

- В результате в один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию, - добавил глава региона.

До этого восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке Глушковского района. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные.