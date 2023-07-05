В результате обстрела ВСУ в курском поселке повреждены школа и дом

В местной школе выбиты окна Фото: из соцсетей

5 июля под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом. Обязательно поможем владельцам, - добавил губернатор.

Ранее КП сообщала, что 4 июля со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В результате в один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию, - добавил глава региона.

До этого восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке Глушковского района. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные.