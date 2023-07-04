4 июля ВСУ обстреляли село в Курской области

Атаке подвергся Суджанский район Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 июля со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В результате в один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что Глушковский район Курской области 3 июля подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В селе Веселое зафиксировали четыре прилета. В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные.