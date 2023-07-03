В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадал мужчина

Об атаке сообщил глава Курской области Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глушковский район Курской области 3 июля подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В селе Веселое зафиксировали четыре прилета. В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные.

Об обстреле сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Елизоветовку обстреливают вторые сутки подряд. 2 июля недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов.

В тот день деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения.

Также 3 июля со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе Курской области. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

- Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность, - добавил глава региона.