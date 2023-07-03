3 июля ВСУ обстреляли Курскую область

3 июля со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе Курской области. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Об атаке сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что 2 июля Глушковский район Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов.

Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения. Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению.

Накануне 1 июля село Горналь в Суджанском районе обстреляли ВСУ. Об этом также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, пострадало одно домовладение. В здании выбиты окна, осколками посечен фасад. К счастью, никто из жителей не пострадал.