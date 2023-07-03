2 июля ВСУ обстреляли Курскую область

Об атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 июля Глушковский район Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения. Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению.

Накануне 1 июля село Горналь в Суджанском районе обстреляли ВСУ. Об этом также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, пострадало одно домовладение. В здании выбиты окна, осколками посечен фасад. К счастью, никто из жителей не пострадал.

24 июня со стороны Украины обстреляли село Плехово в Суджанском районе. Из-за чего три населенных пункта - Плехово, Гуево и Горналь - остались без электричества. В селе, по которому непосредственно пришелся удар, в здании школы выбиты окна, пострадало три дома, осколками повреждены заборы и сараи. Местные жители не пострадали.