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НовостиПроисшествия2 июля 2023 6:30

Приграничное село в Курской области обстреляли ВСУ 1 июля

Пострадал один дом
Анна ГРЕБЕНКИНА

Село Горналь в Суджанском районе обстреляли ВСУ в субботу, 1 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, пострадало одно домовладение. В здании выбиты окна, осколками посечен фасад. К счастью, никто из жителей не пострадал.

24 июня со стороны Украины обстреляли село Плехово в Суджанском районе. Из-за чего три населенных пункта - Плехово, Гуево и Горналь - остались без электричества. В селе, по которому непосредственно пришелся удар, в здании школы выбиты окна, пострадало три дома, осколками повреждены заборы и сараи. Местные жители не пострадали.