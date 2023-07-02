Приграничное село в Курской области обстреляли ВСУ 1 июля

Село Горналь в Суджанском районе обстреляли ВСУ в субботу, 1 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, пострадало одно домовладение. В здании выбиты окна, осколками посечен фасад. К счастью, никто из жителей не пострадал.

24 июня со стороны Украины обстреляли село Плехово в Суджанском районе. Из-за чего три населенных пункта - Плехово, Гуево и Горналь - остались без электричества. В селе, по которому непосредственно пришелся удар, в здании школы выбиты окна, пострадало три дома, осколками повреждены заборы и сараи. Местные жители не пострадали.