В Курске ночью вспыхнули гараж и дом

В 01:45 12 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре по адресу 11-й Степной переулок в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №6, ПСЧ №20, ПСЧ №12 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь удалось потушить лишь в 02:50. Как сообщили в МЧС региона, в результате пожара гараж размером 18 на 4 метра поврежден по всей площади. В гараже сгорел автомобиль ВАЗ 2131. В двухэтажном деревянном доме мансардного типа площадью 120 квадратов повреждены кровля и мансардный этаж. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 20 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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