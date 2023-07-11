12 июля в Курской области будет до +22

Июльская жара в регионе пошла на спад Фото: Даниил НАЙХИН

12 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура - ночью 8-13°, днем 17-22°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Ранее КП сообщала, что 7 июля около 16 часов на Железногорск Курской области обрушился ураган. По имеющимся данным, в результате удара стихии повалено 26 деревьев. Никто из жителей не пострадал. Одно дерево упало на пятиэтажный дом, обошлось без ущерба. Незначительные повреждения получили три автомобиля.

Сотрудники Управления ГО и ЧС, отделения пожарной части и «Горзеленхоза» освободили от поваленных деревьев проезжие части и тротуары. Также в этой работе были задействованы две бригады «Горэлектросетей».