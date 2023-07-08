В Железногорске Курской области устраняют последствия урагана

Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь, пообещали в Правительстве региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 июля около 16 часов на Железногорск Курской области обрушился ураган. По имеющимся данным, в результате удара стихии повалено 26 деревьев. Никто из жителей не пострадал. Одно дерево упало на пятиэтажный дом, обошлось без ущерба. Незначительные повреждения получили три автомобиля.

Сотрудники Управления ГО и ЧС, отделения пожарной части и «Горзеленхоза» освобождают от поваленных деревьев проезжие части и тротуары. Также в этой работе задействованы две бригады «Горэлектросетей». Уже убрано 20 деревьев, сообщили в Правительстве региона.

Оперативные аварийные бригады продолжают устранение последствий урагана. Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь, пообещали власти Курской области.

8 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах град. Местами грозы. Ветер северной четверти 7-12, днем при грозах порывы 15-17 метров в секунду. Температура - днем 24-29°.