В СВО погиб мобилизованный курянин

22 июня при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции погиб курянин, уроженец Пристенского района Курской области, младший сержант Виктор Коломейцев. Он родился 21 августа 1989 года.

Об утрате сообщили в Доме Советов.

Виктор Владимирович был призван на службу в сентябре 2022 года по мобилизации. Участвовал в СВО в должности маскировщик инженерно-маскировочного отделения саперного полка Западного военного округа.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память, - сказали в Правительстве Курской области.

Ранее КП сообщала, что 10 июня при выполнении боевого задания погиб рядовой Александр Ткаченко. Он родился в 1995 году в деревне Ходяковка Глушковского района. Александр Викторович был мобилизован осенью 2022 года.

21 июня в Суджанском районе Курской области простились с жителем села Гончаровка Иваном Нененко. Ему 23 года. Иван Юрьевич добровольцем отправился в зону СВО и погиб 5 апреля 2023 года при выполнении боевых задач.