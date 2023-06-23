Родным погибшего в СВО курянина вручили награду

23 июня в стенах военкомата Центрального и Сеймского округов областного центра родственникам погибшего бойца Андрея Тутова передали награду - Орден Мужества.

В зале присутствовали супруга Андрея, двое детей и его отец.

- Андрей ушел добровольцем в зону специальной военной операции в апреле прошлого года. Сказал, что поедет работать на завод в Ростов. Но я сразу понял, куда он поехал. Служил в разведывательной роте специального подразделения «Ахмат». В мае 2022 года у него было четвертое задание. Последние слова Андрея: «Командир, засада!» помогли предотвратить гибель трех подразделений, которые выдвигались для штурма высотного здания. Без информации о «засаде» все бы наши ребята попали под огонь, - рассказывает отец курянина.

До своего 40-летия Андрей не дожил два дня.

А 10 июня при выполнении боевого задания погиб рядовой Александр Ткаченко. Он родился в 1995 году в деревне Ходяковка Глушковского района. Александр Викторович был мобилизован осенью 2022 года.

21 июня в Суджанском районе Курской области простились с жителем села Гончаровка Иваном Нененко. Ему 23 года. Иван Юрьевич добровольцем отправился в зону СВО и погиб 5 апреля 2023 года при выполнении боевых задач.